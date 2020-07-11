"Спартак" 11 июля в рамках 28-го тура чемпионата России проиграл "Сочи". Встреча завершилась со счетом 0:1.
"Не разочарован, что перешёл в "Спартак". Это хороший шаг. Есть удачные и неудачные моменты, но я счастлив быть здесь.
Надеюсь и верю, что будем чувствовать себя лучше, когда выйдем на матч с "Зенитом". Нам лучше играть с такими командами, как "Зенит" и "Локомотив". Нужно продолжать работу над собой, чтобы быть более опасными в атаке", - цитирует Крала "Чемпионат".
22-летний Крал перешел в "Спартак" летом 2019 года из пражской "Славии". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. В следующем туре красно-белые встретятся с "Ахматом". Матч пройдет 15 июля.
19 июля "Спартак" в Санкт-Петербурге в полуфинале Кубка России сыграет с "Зенитом".
Крал: нам лучше играть с такими командами, как "Зенит" и "Локомотив"
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал рассказал, что не жалеет о переходe в московский клуб.
Фото: © ФК "Спартак"
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