Цвета клуба на Неве в этой встрече защищали Данила Прохин, Леон Мусаев, Михаил Кержаков, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин и Далер Кузяев.
Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева - отличился полузащитник Олег Иванов. "Зенит" на 22-й минуте сравнял счет. После передачи Дугласа Сантоса ворота Городова поразил Себастьян Дриусси. Итоговый счет - 1:1.
"Ахмат" набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит", досрочно ставший чемпионом, имеет в активе 66 баллов.
Матч ТВ
"Зенит" задействовал в матче с "Ахматом" шестерых воспитанников клуба
В игре 28-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом" в составе петербуржцев на поле вышли шесть воспитанников собственной академии.
Фото: ФК "Ахмат"
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