"Выразительнее любых слов..." "Спартак" выложил фото эмоций игроков после поражения от "Сочи" Пресс-служба "Спартака" опубликовала фотографии игроков и их эмоции после проигранного матча 28-го тура РПЛ с "Сочи". View this post on Instagram Выразительнее любых слов... #СочиСпартак A post shared by FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) on Jul 11, 2020 at 2:30pm PDT Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу южан."Сочи" с 33 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. "Спартак", у которого столько же очков, идет на 10-м месте. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 08:51 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Спартак Сочи Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 60 1 2 3 4 5