"Выразительнее любых слов..." "Спартак" выложил фото эмоций игроков после поражения от "Сочи"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фотографии игроков и их эмоции после проигранного матча 28-го тура РПЛ с "Сочи".


Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу южан.

"Сочи" с 33 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. "Спартак", у которого столько же очков, идет на 10-м месте.


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Теги: Спартак Сочи
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