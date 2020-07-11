Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу южан. Автогол стал единственным забитым мячом в матче.
- Он не должен расстраиваться, он вообще не виноват в этой ситуации. Это несчастный случай. В жизни их много, а в футболе намного больше, - цитирует Газизова ТАСС.
Эта игра стала первой для нового гендиректора клуба.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с "Ахматом". Встреча пройдет 15 июля.
Газизов - об автоголе Маслова: он вообще не виноват в этой ситуации
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал автогол, забитый защитником команды Павлом Масловым в игре 28-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: Sport24
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