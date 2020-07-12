В приобретении уфимских футболистов заинтереован лично новый генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов, который ранее работал в "Уфе".
Менеджер рассматривает трансферы грузинского защитника Джемала Табидзе и румына Йонуца Неделчару. Кандидатуры обоих футболистов рассматриваются вне зависимости от ситуации с главным тренером москвичей.
Скорее всего, такой вариант фигурирует из-за потенциальной продажи Самуэля Жиго, который находится на прицеле нескольких клубов Европы.
Источник: "СЭ"
СМИ: Газизов может привезти в "Спартак" двух защитников "Уфы"
Два игрока "Уфы" могут продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: ФК "Уфа"
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