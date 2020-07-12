- Я с сожалением смотрю на нынешний "Спартак". На протяжении долгого времени клуб берет слабых игроков. Этот не уровень для соперничества с "Зенитом". Там Малкома берут, а здесь молодых игроков, того же Умярова, - цитирует Ловчева Матч ТВ.
Напомним, "Спартак" не выигрывает уже пять матчей в РПЛ. После победы над тульским "Арсеналом" 20 июня, красно-белые 2 раза сыграли вничью с "Уфой" (0:0) и "Локомотивом" (1:1), а также потерпели три поражения во встречах с ЦСКА (0:2), "Тамбовом" (2:3) и "Сочи" (0:1).
Команда находится на 10-м месте, имея в активе 33 очка. Москвичам осталось провести две игры в чемпионате - с "Ахматом" и "Рубином".
Также "Спартак" сыграет 19 июля с "Зенитом" в полуфинале Кубка России.
Ловчев: "Спартак" берет слабых игроков. Это не уровень для соперничества с "Зенитом"
Футбольный эксперт, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал последние результаты красно-белых в РПЛ.
Фото: ТАСС
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