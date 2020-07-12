Футбольные чиновники знают об этой новости и ждут коллег из международных федераций. Расследование в УЕФА пройдет 13 июля. После этого, если потребуется, РФС начнет собственную проверку. Об этом сообщает Metaratings.
Напомним, Сергей Лапочкин был назначен на VAR на сегодняшнюю игру "Краснодара" и "Урала".
РФС проверит данные о возможном участии Лапочкина в ставках
РФС проведет проверку в отношении возможной причастности арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.
Фото: ФК "Краснодар"
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