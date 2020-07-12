"По крайней мере, точно одним из лучших. Мне понравилось, как он отвадил всех агентов в "Уфе". Это же очень серьезная проблема в российском футболе. Вы ведь недавно читали, сколько миллионов "Спартак" потратил на посредников? Как такое возможно? Значит, неправильно была выстроена работа. С приходом Газизова, думаю, многое изменится", - цитирует Газизова "Спорт-экспресс".
Газизов с 2011 год работал генеральным директором "Уфы". 10 июля "Спартак" сообщил, что Газизов займет в клубе аналогичную должность после увольнения Томаса Цорна.
"Спартак" вчера в рамках 28-го тура чемпионата России на выезде проиграл "Сочи" (0:1). Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. В следующем туре "Спартак" дома примет "Ахмат". Встреча состоится 15 июля.
Орлов назвал Газизова одним из лучших менеджеров России
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что считает генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова одним из лучших российских менеджеров.
Фото: © ФК "Спартак"
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