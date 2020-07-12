В РФС не поступало запросов от УЕФА и ФИФА по делу судьи игры "Спартака", якобы пойманного на тотализаторе

УЕФА и ФИФА не обращались в РФС о возможном разбирательстве по делу арбитра Сергея Лапочкина.

Фото: ФК "Анжи"