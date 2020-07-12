Об этом сообщает "Чемпионат".
Сегодня появилась информация, что арбитр, обслуживающий один из последних матчей "Спартака" делал ставки. Как сообщил комментатор Алексей Андронов, им может быть Сергей Лапочкин, судивший матч 27-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив" (1:1).
В РФС не поступало запросов от УЕФА и ФИФА по делу судьи игры "Спартака", якобы пойманного на тотализаторе
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС о возможном разбирательстве по делу арбитра Сергея Лапочкина.
Фото: ФК "Анжи"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!