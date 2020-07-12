"Не понимаю, какой негодяй мог эту ложь придумать и отдать в прессу. Связать с этим мою фамилию и фамилию достаточно хорошего арбитра, входящего в лист ФИФА, — Сергея Лапочкина, макнуть нас в грязь и написать всю эту грязь..." - цитирует Стипиди "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось, что несколько дней назад Стипиди был задержан в Латвии за игры на тотализаторе и махинации. Издание Metarating отмечает, что он делал ставки на желтые карточки в футболе.
Бывший арбитр Стипиди прокомментировал слухи о своем задержании в Латвии по делу о ставках
Бывший судья Павел Стипиди высказался о том, что он якобы был задержан в Латвии по делу о ставках на спортивные события.
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