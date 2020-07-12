Бывший арбитр Стипиди прокомментировал слухи о своем задержании в Латвии по делу о ставках

Бывший судья Павел Стипиди высказался о том, что он якобы был задержан в Латвии по делу о ставках на спортивные события.

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