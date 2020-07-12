"По состоянию на позавчера у нас нет никакого коронавируса в команде. Есть мелкие травмы. А от коронавируса нас Бог пока миловал", - цитирует Музагулова "Спорт-экспресс".
Сегодня появилась информация, что после матча с "Ростов" у трех футболистов уфимской команды подозрение на коронавирусную инфекцию.
"Уфа" в рамках 28-го тура чемпионата России сегодня в гостях встретится с "Локомотивом". Встреча начнется в 16:30 мск.
В "Уфе" отреагировали на информацию о проблемах с коронавирусом у трех игроков
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Музагулов опроверг информацию о том, что у трех игроков команды подозрение на коронавирус.
gorobzor.ru
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