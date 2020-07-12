Лапочкин, которого подозревают в ставках на спорт, назначен на другой матч

Фото: ФК "Краснодар"

Вместо него в комнате VAR место займет Станислав Васильев. Арбитр поможет в проведении матча "Краснодара" и "Урала". Об этом сообщает официальный твиттер РФС.Напомним, ранее сообщалось, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт. РФС в скором времени проведет проверку.