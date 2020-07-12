Лапочкин, которого подозревают в ставках на спорт, назначен на другой матч

Судья Сергей Лапочкин проведет игру "Динамо" и "Крыльев Советов" в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Вместо него в комнате VAR место займет Станислав Васильев. Арбитр поможет в проведении матча "Краснодара" и "Урала". Об этом сообщает официальный твиттер РФС.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт. РФС в скором времени проведет проверку.

Источник: судья Лапочкин пойман на ставках на тотализаторе

РФС проверит данные о возможном участии Лапочкина в ставках


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Теги: Лапочкин Динамо Крылья Советов
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