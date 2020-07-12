Вместо него в комнате VAR место займет Станислав Васильев. Арбитр поможет в проведении матча "Краснодара" и "Урала". Об этом сообщает официальный твиттер РФС.
Напомним, ранее сообщалось, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт. РФС в скором времени проведет проверку.
Источник: судья Лапочкин пойман на ставках на тотализаторе
РФС проверит данные о возможном участии Лапочкина в ставках
Лапочкин, которого подозревают в ставках на спорт, назначен на другой матч
Судья Сергей Лапочкин проведет игру "Динамо" и "Крыльев Советов" в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
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