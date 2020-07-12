- Приятно приехать на матч "Уфы", буду поддерживать команду. После игры встречусь с новым генеральным, со всем менеджментом - поговорим, пообщаемся. Шансы на Лигу Европы? Сейчас рано об этом. Я руководитель другой команды, неправильно будет говорить об этом. Могу сказать, что я всем сердцем с "Уфой", - цитирует Газизова СЭ.
"Спартак" объявил о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора 10 июля. На этом посту он сменил Томаса Цорна. Ранее Газизов работал в "Уфе".
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с "Ахматом". Встреча пройдет 15 июля.
"Уфа" находится на 6-м месте. У уфимцев 36 баллов.
Газизов: приятно приехать на матч "Уфы". Я всем сердцем с командой
Экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, возглавивший аналогичную должность в "Спартаке", прокомментировал свой визит на игру бывшей команды с "Локомотивом" в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"
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