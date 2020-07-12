Источник: пять футболистов "Уфы" не приехали на матч с "Локо" из-за заражения COVID-19

Коронавирус стал причиной непопадания сразу пяти футболистов "Уфы" в заявку на матч 28-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ТАСС
COVID-19 у Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева.

Кроме того в заявке команды на матч отсутствует вратарь Алексей Чернов, однако был ли и у него выявлен коронавирус - неизвестно. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Представители "Уфы" ранее выступили с заявлением, что в клубе нет коронавируса, однако есть "мелкие травмы".

Игра "Уфы" и "Локомотива" идет в эти минуты. После первого тайма счет в пользу гостей - 0:1.


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Теги: Уфа Коронавирус Локомотив
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