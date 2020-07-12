Кого конкретно просматривал представитель туманного Альбиона не уточняется.
Игра "Уфы" и "Локомотива" идет в эти минуты. После первого тайма счет в пользу гостей - 0:1. Гол забил Даниил Фомин с пенальти на 39-й минуте.
Источник: "СЭ"
Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч "Локомотива" и "Уфы"
Скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда, который отвечает за сегмент Восточной Европы, посетил игру 28-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Уфой".
Фото: ФК "Локомотив"
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