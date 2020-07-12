"Атлетико Минейро" ведет переговоры по форварду "Тальереса" Бастосу. Игрока хотел купить "Краснодар"

Форвард аргентинского "Тальереса" Нахуэль Бастос может продолжить карьеру в "Атлетико Минейро".

Фото: Getty Images

Бразильский клуб уполномочил посредников вести переговоры по трансферу 22-летнего нападающего. Сам игрок уже выразил желание перебраться в "Атлетико Минейро", чтобы поиграть под руководством Хорхе Сампаоли. В "Тальересе" же предпочитают продать футболиста в Европу.



Ранее клуб из Белу-Оризонти предлагал за Бастоса 2,7 млн евро за 50% прав на форварда. "Тальерес" предложение отклонил, уведомив, что готов уступить 60% прав на нападающего за 6 млн евро.



Сообщалось, что "Тальерес" отклонил предложение "Краснодара" по Бастосу. Российский клуб был готов заплатить за аргентинца 7 млн евро.



Источник: uol.com.br.