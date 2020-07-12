Николич: играли как неопытная команда, которая впервые участвует в таком серьезном матче

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился эмоциями после ничьей с "Уфой".
Фото: ТАСС
- Мы очень нервно начали. Первые 25 минут нам никак не удавалось играть в свою игру. Играли как молодая неопытная команда, которая впервые участвует в таком серьезном матче.

Фарфан? Ему хватило 20-25 минут, чтобы забить гол. Это игрок большого уровня, которого нам сильно не хватало, - сказал Николич в видео YouTube-канала РПЛ.

В первом тайме в своей штрафной правила нарушил защитник "железнодорожников" Мурило. Пенальти реализовал Даниил Фомин на 39-й минуте.

На 70-й минуте на поле вышел нападающий хозяев Джефферсон Фарфан, который пропустил из-за травмы более года. Уже спустя 10 минут перуанец забил гол и сравнял счет.

Таким образом, "Локо" набрал 51 очко и остался на второй строчке таблицы. "Уфа" также сохранила свое 6-е место. У уфимцев 37 баллов.


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Теги: Николич Локомотив Уфа
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