- Вы состав наш видели? Наш полурезервный состав играет на равных с командой, которая ставит высокие задачи. Я доволен своими ребятами.
Эти ребята все с первого тура у нас. Значит, мы не ошиблись в них. Многие играли не на своих позициях, но справились, - сказал Евсеев в видео YouTube-канала РПЛ.
В первом тайме в своей штрафной правила нарушил защитник "железнодорожников" Мурило. Пенальти реализовал Даниил Фомин на 39-й минуте.
На 70-й минуте на поле вышел нападающий хозяев Джефферсон Фарфан, который пропустил из-за травмы более года. Уже спустя 10 минут перуанец забил гол и сравнял счет.
Таким образом, "Локо" набрал 51 очко и остался на второй строчке таблицы. "Уфа" также сохранила свое 6-е место. У уфимцев 37 баллов.
Евсеев: наш полурезервный состав играет на равных с командой, которая ставит высокие задачи
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился эмоциями после ничьей с "Локомотивом".
Фото: РИА Новости
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