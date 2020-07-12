Встреча завершилась со счетом 1:1.
В этой игре арбитр показал игрокам ЦСКА шесть желтых карточек.
"Я перестал понимать, за что даются желтые карточки. За все подряд, за все нарушения! Такое чувство, что судья бегает с этой желтой карточкой", - сказал Гончаренко в эфире Youtube-канала РПЛ.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 очков.
Гончаренко: я перестал понимать, за что даются желтые карточки
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о большом количестве показанных карточек игрокам его команды в матче 28-го тура чемпионата России с "Рубином".
ото: © РИА Новости
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