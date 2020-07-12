Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
"Рубин" официально сохранил прописку в РПЛ. Можно сказать, что мы удачно провели отрезок после пандемии. Это касается и результата, и качества. Задачей минимум и максимум было сохранение прописки. Мы это выполнили. Осталось две игры, будем стараться подниматься как можно выше", - цитирует Слуцкого Sport24.
"Рубин" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.
Казанскому клубу в нынешнем сезоне осталось сыграть на своем поле с "Ростовом" и "Спартаком".
Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года.
Слуцкий: мы выполнили задачу и остались в РПЛ
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после матча с ЦСКА в 28-м туре чемпионата России рассказал о выполненной задачи сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!