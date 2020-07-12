Напомним, встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
"Хотели сегодня победить. Старались, ребятам выложились на все 100 процентов. Важно, что сыграли на ноль.
Не только вы заметили, что команда по-сумасшедшему отдавалась игре. Это заметили и в административном штабе "Ростова". Нас поздравили с хорошей игрой.
Что касается технических поражений, то нам не дали сыграть эти две игры (с "Краснодаром" и "Динамо"). Просто так забрали очки. Насколько я знаю, в других командах тоже есть люди, которые болеют, но этим командам давали играть. А у нас забрали очки. Спортивной составляющей я тут не вижу", - сказал Парамонов на Youtube-канале РПЛ.
Тренер "Оренбурга" - о технических поражениях: в других командах есть люди, которые болеют, но им дают играть
Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: ФК "Оренбург"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!