Встреча завершилась со счетом 0:2.
У самарской команды в активе 27 очков, а у "Спартака" - 33 очка. В случае, если "Крылья" в двух оставшихся матчах наберут 6 очков, а "Ахмат" и "Тамбов" опередят "Спартак" в таблице, красно-белые никак не вылетят в ФНЛ. По личным встречам москвичи будут выше "Крыльев" в таблице.
"Спартак" в 28-м туре на выезде уступил "Сочи" со счетом 0:1.
"Спартак" сохранил прописку в чемпионате России
В матче 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо".
Фото: Матч ТВ
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