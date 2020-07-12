Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
"Футбол состоит из того, что ты забиваешь или нет. В прошлом матче мы забили много. В этом энергии не хватало, вяло атаковали. У нас особенность чемпионата в том, что часто берут очки команды, играющие вторым номером", - цитирует Гончаренко Sport24.
ЦСКА идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков.
В следующем туре армейцы на выезде сыграют против "Локомотива". Матч пройдет 16 июля. В 30-м туре ЦСКА на своем поле примет "Тамбов" (22 июля).
Гончаренко: в РПЛ часто берут очки те, кто играет вторым номером
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: © РИА Новости
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