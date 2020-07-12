Встреча завершилась со счетом 3:0. "Краснодар" поднялся на 3-е место в турнирной таблице.
"Рад, что смогли победить после матчей, где удача от нас отворачивалась. Рад, что мы не остановились во втором тайме, а увеличили темп и забили красивые голы.
С "Уралом" всегда приятно играть, они не отсиживаются в обороне. Сами атакуют и дают соперникам атаковать. Зрители увидели красивый матч. А мы в гонке за самые высокие места", - сказал Мусаев на Youtube-канале РПЛ.
Мусаев: мы в гонке за самые высокие места
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о матче 28-го тура чемпионата России с "Уралом".
Фото: ТАСС
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