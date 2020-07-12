"Ливерпуль" не планирует отпускать Ловрена в "Зенит" бесплатно

Согласно информации СМИ, российскому клубу придётся заплатить за хорватского защитника.
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что Деян Ловрен намерен разорвать контракт с чемпионами Англии и стать игроком "Зенита" на правах свободного агента этим летом.

Goal сообщает, что в "Ливерпуле" намерены вести с потенциальными претендентами переговоры о продаже. Английский клуб не намерен разрывать контракт с игроком, потерявшим место в основе в ходе сезона.

В текущем сезоне 31-летний Ловрен провёл за "Ливерпуль" 15 матчей во всех турнирах.


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Теги: Ловрен Зенит АПЛ Ливерпуль Российские трансферы
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