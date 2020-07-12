Ранее сообщалось, что представители российского клуба договорились с "Сан-Лоренсо", однако отказываются платить представителям игрока требуемую комиссию.
Сообщалось, что на игрока также претендуют "Брюгге" и "Фиорентина".
По информации СМИ, ЦСКА заплатит за нападающего в общей сложности около 13 с половиной млн евро.
Источник: Twitter Refuerzos CASLA
"Сан-Лоренсо" сегодня примет решение по Гайчу
Согласно информации СМИ, уже сегодня решится судьба форварда аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, предложение по которому сделал московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!