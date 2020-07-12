На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось об интересе к игроку ряда российских команд - ЦСКА, "Локомотива", "Сочи" и "Ростова". Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в Турции.
Сообщается, что на данный момент окончательное решение о подписании Деспотовича не принято.
В текущем сезоне в рамках РПЛ Деспотович забил восемь голов в составе "Оренбурга" за 20 матчей.
Источник: "СЭ"
"Рубин" сделал предложение Деспотовичу
Казанский клуб намерен усилиться экс-форвардом "Оренбурга" Джордже Деспотовичем.
Фото: РПЛ
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