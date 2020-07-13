Напомним, после поражения "Спартака" от "Тамбова" (2:3) в отставку был отправлен генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Его пост занял Шамиль Газизов, ранее работавший в "Уфе".
Ранее сообщалось, что матч "Сочи" - "Спартак" посетили бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин и Курбан Бердыев.
- У "Спартака" проблема большая. Она усугубляется еще и тем, что приходит новый генеральный директор. Уже делаются заявления, что придут два игрока (из "Уфы"). Это ведь проблема и для главного тренера, за которого уже решили вопрос, кто пополнит команду. Тем более что на матчах "Спартака" присутствуют тренеры, которые наблюдают за командой. Есть в этом определенная интрига.
А вообще, там, где "Спартак", там не всегда дважды два — четыре, - приводит слова Бышовца "Спорт уик-энд".
После 28 туров "Спартак" занимает 11-е место в РПЛ. После поражения "Крыльев" в матче с "Динамо" (0:2) стало известно, что красно-белые наверняка не вылетят в ФНЛ по итогам текущего сезона.
Бышовец: делаются заявления, что придут два игрока из "Уфы". За Тедеско уже решили вопрос, кто пополнит команду
Экс-главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу состояния "Спартака" после поражения красно-белых от "Сочи" (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: ТАСС
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