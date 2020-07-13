Таким образом руководство железнодорожников намерено закрыть проблемную позицию в центре обороны.
Защитник был куплен "Лестером" летом 2018 года у "Динамо" Загреб за 13 миллионов фунтов. Текущий сезон игрок провёл в аренде в "Бристоль Сити" из Чемпионшипа.
Игрок так и не дебютировал в АПЛ за два прошедшие года.
Источник: Betting Insider
"Локомотив" намерен усилиться защитником "Лестера"
Согласно информации СМИ, московский "Локомотив" хочет арендовать защитника "Лестера" Филипа Бенковича с правом выкупа.
Фото: Getty Images
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