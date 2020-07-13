Петербургский клуб предложил 31-летнему хорвату контракт по схеме "2+1". Зарплата Ловрена составит 2,5 млн евро в год. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Отмечается, что "Зенит" летом, скорее всего, покинет сербский защитник Бранислав Иванович. Футболист не согласен продлевать контракт с понижением зарплаты.
Ловрен в нынешнем сезоне провел 10 матчей в АПЛ и сделал 1 результативную передачу.
Стало известно, сколько Ловрен будет зарабатывать в "Зените"
12 июля появилась информация, что защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Фото: © globallookpress.com
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