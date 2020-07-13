Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Андрей Панков.
"Я писал, что не представлял, что должно произойти, чтобы трансфер не состоялся. Я не учёл агентский фактор. Агенты и игрок отклонили контрактное предложение ЦСКА. Несмотря на то, что агент говорил, что Гайч хочет переехать в Россию, сейчас они уже не хотят переходить к "армейцам". Трансфер под угрозой срыва, хотя клубы обо всем договорились, но агенты вмешались..." - написал Панков.
Сегодня появилась информация, что "Сан-Лоренсо" сегодня примет решение по трансферу футболиста в армейский клуб. По данным СМИ, сумма трансфера должна составить около 13 млн долларов.
Источник: Гайч и его агенты отклонили контрактное предложение ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч, cкорее всего, не перейдет в ЦСКА.
Фото: Getty Images
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