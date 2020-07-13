Напомним, что полузащитник выступает за "Локомотив" на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат миланскому "Интеру".
Ранее становилось известно, что в "Локомотиве" не намерены выкупать игрока из-за его высокой трансферной стоимости.
"Есть возможность зацепить [его], но важна позиция тренера. "Интер" готов к очень серьезному снижению своих запросов, но вопрос пока остается в подвешенном состоянии", - приводит слова генерального директора ТАСС.
В текущем сезоне Марио провёл в рамках РПЛ 17 матчей, забил гол и сделал пять результативных передач.
"Есть возможность зацепить". Кикнадзе - о возможной покупке Жоао Марио
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что у московского клуба, возможно, появится возможность подписать с полузащитником Жоао Марио долгосрочный контракт.
Фото: ФК "Локомотив"
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