Карпин прокомментировал информацию о том, что его высказывание рассмотрит комитет по этике

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не ждёт никаких последствий после своей критики в адрес руководства РПЛ.

Фото: ФК "Ростов"