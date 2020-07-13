Карпин прокомментировал информацию о том, что его высказывание рассмотрит комитет по этике

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не ждёт никаких последствий после своей критики в адрес руководства РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
Напомним, что после матча 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0) Валерий Карпин критически высказался по поводу вопросов организации игр чемпионата России в условиях пандемии коронавируса.

Сегодня стало известно, что слова Карпина будут рассмотрены в пятницу в комитете по этике.

"Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему", - приводит слова Карпина "Чемпионат".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Карпин Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(17)

Последние новости

Источник: Рахимов - главный претендент на пост наставника "Арсенала"
"Локо" - ЦСКА прокомментируют Генич и Моссаковский
"Мерзко!" Актёр Назаров прокомментировал решение провести полуфинал Кубка в Петербурге 2
РПЛ: один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус
Стало известно, кто может быть назначен новым спортивным директором "Спартака" 2
Арустамян: Лапочкин прошел проверку на полиграфе после матча "Спартак" — "Локомотив" 3
"Краснодар" планирует усилиться Кварацхелией 2
Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым 3
Юран: я не надеюсь, я знаю, что "Химки" будут играть в РПЛ 4
Дерби "Локомотив" - ЦСКА рассудит Турбин, Лапочкин на VAR матча "Сочи" и другие назначения 29-го тура
Карпин прокомментировал информацию о том, что его высказывание рассмотрит комитет по этике 9
РФС: в пятницу будут рассмотрены критика Карпина руководства РПЛ и жест в адрес болельщиков Кикнадзе 5
Отец Ерёменко: в следующем сезоне Роман будет готов сыграть 5
"Есть возможность зацепить". Кикнадзе - о возможной покупке Жоао Марио
"Не вижу оправданий циничному поведению Дзюбы". Бышовец - о том, что произошло в раздевалке "Зенита" 22
"Ростов" объявил о подписании полузащитника 2
Источник: Гайч и его агенты отклонили контрактное предложение ЦСКА 16
Стало известно, почему Еременко не играет за "Ростов" 4
Дешам: положение Гризманна в "Барселоне" меня не беспокоит
Спартаковский и зенитовский дуэты, остановившие "Локо" и ЦСКА нарушители. Сборная неудачников 28-го тура 4
Тренер "Сочи": даже второй состав "Зенита" способен играючи выиграть у "Спартака". Это гегемон российского футбола 27
Корнаухов: игра "Рубина" выглядит не без греха, в матче с "Оренбургом" просто повезло
Медведев: Ловрен? У нас в "Зенит" пол-Европы отправляют 1
Медведев ответил на вопрос о будущем Ивановича в "Зените" 2
Черчесов пожелал Холанду дорасти до уровня Левандовски
"Рубин" показал, что осталось за кадром матче с ЦСКА (видео)
"Ростов" опроверг информацию о возможном уходе президента клуба и Карпина 5
Навальный отреагировал на свист фанатов "Зенита" в адрес губернатора Санкт-Петербурга Беглова 22
"Как будто и не уезжал из России". Смолов научил игроков "Сельты" материться по-русски 17
Стало известно, сколько Ловрен будет зарабатывать в "Зените" 6
Все новости