Напомним, что после матча 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0) Валерий Карпин критически высказался по поводу вопросов организации игр чемпионата России в условиях пандемии коронавируса.
Сегодня стало известно, что слова Карпина будут рассмотрены в пятницу в комитете по этике.
"Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Карпин прокомментировал информацию о том, что его высказывание рассмотрит комитет по этике
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не ждёт никаких последствий после своей критики в адрес руководства РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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