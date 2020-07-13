Сообщается, что представители быков уже готовят предложение по футболисту. "Краснодар" планирует совершить сделку этим летом.
В текущем сезоне Хвича провёл 26 матчей в РПЛ, забил три гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
"Рубин" после 28 туров занимает девятое место чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"
"Краснодар" планирует усилиться Кварацхелией
По информации СМИ, грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия заинтересовал "Краснодар".
soccer.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!