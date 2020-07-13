Ранее сообщалось, что агенту предложили должность спортивного директора в московском клубе.
"Предложений из "Спартака" мне пока не поступало", – приводит слова Еремина "Чемпионат".
Ранее в отставку был отправлен генеральный директор красно-белых Томас Цорн. Его место занял Шамиль Газизов, прежде работавший в "Уфе".
"Спартак" после 28 туров занимает 11 строчку РПЛ.
Агент Ерёмин прокомментировал информацию о его назначении в "Спартак"
Футбольный агент Олег Ерёмин заявил, что предложений от красно-белых ему пока не поступало.
Фото: by.tribuna
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