Отмечается, что у функционера есть варианты с клубами из Испании, Португалии и Бельгии. В случае успешной сделки Арутюнянц планирует забрать с собой главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Арутюнянц может покинуть "Ростов" вместе с Карпиным.
Источник: президент "Ростова" рассматривает возможность приобретения клуба в Европе
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц может купить клуб в Европе.
Фото: ФК "Ростов"
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