"Считаю, что целенаправленной травли нет. Есть судейские ошибки, но красно-белые этим хотят оправдать свои неудачи. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. "Спартаку" нужно задуматься над тем, как улучшить игру, чтобы в следующем сезоне предстать совсем другой командой", - сказал Широков в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" после 28 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Доменико Тедеско дома примет "Ахмат".
Широков: целенаправленной травли "Спартака" нет
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о судействе в последних матчах с участием "Спартака".
Фото: © РИА Новости
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