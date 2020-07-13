"Информация о его переходе не соответствует действительности. Это ложь. Не понимаю, откуда эта информация, но с нами никто не контактировал", - сказал агент.
Бенкович подписал контракт с "Лестером" в 2018 года. В нынешнем сезоне он на правах аренды выступает за "Бристоль Сити". В 8 матчах защитник забил 1 гол.
"Локомотив" после 28 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко.
Sport24
Агент защитника "Лестера" - об интересе "Локомотива": это ложь
Агент защитника "Лестера" Филипа Бенковича Дражен Маркота опроверг информацию о том, что "Локомотив" сделал предложение "лисам" об аренде футболиста.
Фото: © ФК "Локомотив"
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