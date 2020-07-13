По его мнению, наличие агента в клубе будет негативно влиять на результаты команды, так как спортивный директор должен отвечать за общее развитие, а не за трансферы.
Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что предложений от красно-белых ему пока не поступало, хотя СМИ сообщали, что его приглашают в "Спартак".
Москвичи после 28 туров занимают 11 строчку РПЛ, имея в активе 33 очка. Следующую игру "Спартак" проведет дома с "Ахматом". Начало завтра в 18.00 по мск.
Чемпионат
Газизов не рассматривает агентов на пост спортивного директора "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не планирует приглашать на должность спортивного директора футбольных агентов.
Фото: Чемпионат
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