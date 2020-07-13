- Я осознаю, что поток критики и недоброжелательных замечаний направлен не на на меня как на человека, а на главного тренера "Зенита". Болельщики жестоки к тем, кто побеждает и находится вверху турнирной таблицы. Болеть всегда хочется за более слабых, хочется сенсаций, неожиданных результатов.
Все ждут, когда "Зенит" споткнется, чтобы подхватить знамя и мчаться вперед. А нам его, естественно, нельзя ронять, - цитирует Семака sobaka.ru.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории страны выиграла чемпионский титул. Также петербуржцы выигрывали трофей в период СССР.
Также "Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Команда встретится со "Спартаком" 19 июля в полуфинале. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
В чемпионате петербургскому клубу осталось провести два матча: с "Оренбургом" и "Ростовом".
Семак: все ждут, когда "Зенит" споткнется, чтобы подхватить знамя и мчаться вперед. Нам его нельзя ронять
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о давлении болельщиков и критике в адрес клуба и его лично.
Фото: ФК "Зенит"
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