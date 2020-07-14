- Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе "Спартака", тогда видели его потенциал.
У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба, - цитирует Черчесова Матч ТВ.
За сборную форвард "Зенита" Артем Дзюба выступает с 2011 года. За время, проведенное в национальной команде, нападающему удалось 24 раза поразить ворота соперника за 42 проведенных официальных матча.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба является лучшим бомбардиром и ассистентом. На его счету 16 голов и 12 голевых передач в 26-ти матчах.
Черчесов рассказал, останется ли Дзюба капитаном сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.
Фото: Global Look Press
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