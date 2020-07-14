Матч 29-го тура "Крылья Советов" – "Краснодар", ранее запланированный на 16:00 по мск, состоится в 18:00 по мск (19:00 по местному времени), сообщает телеграм-канал РПЛ
Игра первого круга между этими командами завершилась 4:2 в пользу "быков".
На данный момент "Краснодар" занимает 3-ю строчку таблицы (48 очков), у "Крыльев" - 27 баллов и 15-е место.
Матч "Крылья Советов" – "Краснодар" начнётся на 2 часа позже
Перенос связан с прогнозом погоды, согласно которому в Самаре в среду может установиться аномально высокая температура.
Фото: РИА Новости
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