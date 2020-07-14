Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу южан. Автогол стал единственным забитым мячом в матче. На 24-й минуте хавбек "Сочи" Мостовой прострелил во вратарскую красно-белых, вратарь "Спартака" Александр Максименко отбил мяч, но защитник Павел Маслов ударом скорпиона отправил снаряд в свои ворота.
- Несчастный случай? Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка. Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю.
Вообще, я считаю, что такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока. Не важно - хороший матч или плохой с точки зрения результата, расти нужно постепенно, - цитирует Маслова сайт "Спартака".
"Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с "Ахматом". Встреча пройдет 15 июля.
Маслов - об автоголе: такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока
Защитник "Спартака" Павел Маслов прокомментировал эпизод с автоголом в матче 28-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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