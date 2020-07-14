- Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло.
Его отъезд за границу? Я разговаривал с ним пару недель назад, когда опять проскакивали какие-то слухи, и сказал ему, чтобы это его не отвлекало. Судя по пяти забитым мячам, наш разговор состоялся вовремя. Другое дело, хотелось бы, чтобы эта тема так долго не муссировалась, - цитирует Черчесова Матч ТВ.
Ранее становилось известно, что зимой в услугах Миранчука был заинтересован "Милан". Также, по информации СМИ, игрока хотят заполучить несколько представителей Серии А. Были слухи и о интересе "Зенита".
В нынешнем сезоне Алексей Миранчук забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах за "Локомотив" в РПЛ. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в 2021 году. "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе после 28 туров 51 очко.
Черчесов: надеемся, что Миранчук и в сборной будет играть по-хозяйски. Его время пришло
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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