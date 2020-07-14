С середины марта по середину июня чемпионат России был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
- Если будут еще такие большие перерывы, то он, естественно, изменится, станет менее интенсивным и эмоциональным. Играть при пустых трибунах тоже далеко не самый положительный момент.
После возобновления не было практически ни одной игры, которая соответствовала бы докарантинному уровню, - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
Отметим, что также был перенесён чемпионат Европы 2020 года. Евро пройдёт следующим летом. Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
После 28 туров чемпионата России в таблице лидирует, оформивший чемпионство за четыре тура до конца, петербургский "Зенит".
"Не было практически ни одной игры, соответствующей докарантинному уровню". Черчесов - о возобновлении РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уровень РПЛ после возобновления чемпионата.
Фото: РФС
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