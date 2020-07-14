- Конечно, нам надо забывать о том, что было вчера, и думать о том, что будет завтра. Мы сохраняем хорошее настроение, думаем о "Локомотиве" и делаем все возможное для того, чтобы выйти и качественно сыграть, найти оптимальную обойму — свежих футболистов, которые будут должным образом действовать в атаке и в обороне.
Из практики — матчи с железнодорожниками получаются разными: игра может быть тяжелой и напряженной, а может изобиловать голевыми моментами. Мы и соперник находимся в одинаковом графике, на мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к матчу более свежей, - приводит слова тренера пресс-служба клуба.
Напомним, что после 28 туров "Локомотив" занимает второе место в чемпионате. ЦСКА - четвёртый.
Матч состоится в четверг, 16 июля. Начало встречи - в 20:30 мск.
Гончаренко - о дерби с "Локо": преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к матчу более свежей
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом" в 29 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!