Напомним, что в июне Маслов продлил контракт со "Спартаком" до 2024 года. Игрок перешёл в московский клуб из "Тюмени" в 2016 году.
"Мой новый контракт? Очень приятно, что клуб сделал такое предложение. С радостью его принял. Ко мне здесь хорошо относятся, я работаю вместе с сильными футболистами. Надеюсь, у меня впереди много приятных моментов вместе со "Спартаком".
Принял новое соглашение как факт. Если продлили — значит, что-то хорошее во мне видят" - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
20-летний защитник в текущем сезоне РПЛ провел семь игр, в которых отметился одним автоголом и тремя желтыми карточками.
"Спартак" после 28 туров РПЛ занимает 11 место. В среду команда Доменико Тедеско сыграет с "Ахматом". Начало встречи - в 18:00 по московскому времени.
Маслов - о продлении контракта со "Спартаком": надеюсь, впереди много приятных моментов вместе с командой
Защитник московского "Спартака" Павел Маслов прокомментировал продление соглашения с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
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