Лучшие шансы возглавить красно-белых имеет наставник "Уфы" Вадим Евсеев. Далее с небольшим отставанием следуют Валерий Карпин, Дмитрий Парфенов и Массимо Каррера. После них идет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Доменико Тедеско одержал с красно-белыми 5 побед, сыграл 4 раза вничью и потерпел 7 поражений. "Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести 2 матча в РПЛ: против "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.
Источник: Sport24
Букмекеры назвали потенциальных тренеров "Спартака"
Букмекеры опубликовали линию, в которой предлагается выбрать, кто заменит Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".
Фото: инстаграм Евсеева
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