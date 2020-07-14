- Игбун точно остается в "Динамо" на следующий сезон? Финального решения еще нет. Сильвестр сейчас сконцентрирован на последних матчах сезона. Но шансы, что он останется в "Динамо" на следующий сезон очень хорошие, - цитирует агента Sport24.
29-летний Сильвестр Игбун выступает за "Динамо" на правах аренды из "Уфы". В московском клубе нападающий провёл 16 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу.
"Динамо" располагается на 7-й строчке таблицы, в активе команды 35 очков после 27-туров. У бело-голубых игра в запасе с "Краснодаром".
Агент Игбуна: шансы, что он останется в "Динамо" очень хорошие
Агент футболиста "Динамо" Сильвестра Игбуна рассказал о будущем своего клиента.
Фото: РИА Новости
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