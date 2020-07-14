Испанский игрок может переехать в Москву этим летом. 23-летний Мартинес является воспитанником "Валенсии". Его трансфер в Португалию прошел летом 2019 года. Он присоединился к "Фамиликану" на правах свободного агента.
В текущем сезоне Антонио принял участие в 30 матчах чемпионата Португалии, забил 9 голов и отдал 5 передач.
После 28 туров ЦСКА - четвёртый. Следующую игру армейцы проведут с "Локомотивом". Матч состоится в четверг, 16 июля. Начало встречи - в 20:30 мск.
Источник: Bobsoccer
ЦСКА интересуется испанским форвардом "Фамиликана" Мартинесом
Нападающий португальского "Фамиликана" Антонио Мартинес может оказаться в ЦСКА.
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